Premium Het beste van De Telegraaf

Zevende seizoen van jacht op gewone burgers Hunted ’absoluut niet geregisseerd’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Het HQ, het hoofdkwartier van Hunters. Ⓒ foto’s Avrotros

Onlangs nog was in het nieuws dat jongeren op Urk massaal op de vlucht waren voor de politie. Niet omdat ze de wet hadden overtreden, maar omdat ze hun stempelkaart wilden vullen. Het spel wordt in meer plaatsen in Nederland gespeeld en is geïnspireerd op de AvroTros-serie Hunted, waar vandaag het zevende seizoen van begint.