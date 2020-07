’Meghan verbrak banden met vader uit angst voor uitlekken WARE AARD’

Ⓒ ANP / Channel 5

Meghan en Thomas Markle: van een beste vader-dochterrelatie kan men niet spreken. De twee hebben immers sinds 2018 geen contact meer elkaar. De reden van de veelbesproken breuk zou alles te maken hebben gehad met een akkefietje naar aanloop van de bruiloft van Harry en Meghan. Maar schrijfster Lady Colin Campbell is een andere mening toegedaan. In haar boek Harry & Megan: The Real Story schrijft ze dat de hertogin van Sussex namelijk maar wat bang zou zijn dat haar geheimen uit het verleden aan licht komen bij manlief Harry en dáárom al het contact met haar vader heeft verbroken!