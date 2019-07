Is Job Gosschalk dakloos in Nederland?

Twee weken geleden was Gosschalk nog een van de eregasten op de bruiloft van Katja Schuurman en Freek van Noortwijk en het is maar goed dat hij toen in een tipi kon slapen. De gevallen castingdirecteur blijkt namelijk helemaal geen huis meer te hebben in Nederland.

Gosschalk heeft zijn woonboerderij in het Friese dorpje Pingjum vorige maand verkocht. Dat meldt Shownieuws woensdagavond. Job kocht het riante onderkomen in 2016 voor 1,1 miljoen euro. Afgelopen juni verkocht hij de boerderij met 1 miljoen euro winst. Gosschalk lijkt hiermee definitief afscheid te nemen van Nederland, hij zou geen andere koopwoningen in Nederland hebben.

