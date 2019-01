Bij 4DX bewegen de stoelen mee, ruikt de kijker geuren uit de film en zijn er weersimulaties. De mangafilm wordt in twee versies vertoond, de originele Japanse versie en een Engelse dub, beide met Nederlandse ondertiteling. Dragon Ball Super: Broly is gebaseerd op het originele verhaal, scenario en de character-ontwerpen van schepper Akira Toriyama. De nieuwe film heeft echter een gemoderniseerde grafische stijl die wel herinnert aan de klassieke Dragon Ball mangaserie.

Het is de eerste film in de serie Dragon Ball Super en de twintigste film in de gehele Dragon Ball-reeks. De televisieserie, waaronder Dragon Ball Z, was lange tijd ook te zien op de Nederlandse televisie en werd veel bekeken.