Drie shows Drake in Ziggo Dome

De serie concerten staan in het teken van Drake’s Assassination Vacation Tour waarmee hij in maart en april een beperkt aantal steden in Europa aandoet. Behalve in Amsterdam staat de Canadees onder meer in Dublin, Antwerpen, Parijs, Birmingham, Londen en Manchester. Drake wordt tijdens zijn shows vergezeld door zanger Tory Lanez.

Vorig jaar ging Drake de recordboeken in met de release van zijn vijfde studioalbum. Scorpion werd in een week tijd meer een dan een miljard keer gestreamd.

De vorige keer dat Drake in Nederland was, in het voorjaar van 2017, verliep zijn komst niet echt voorspoedig. Hij zou toen zijn tournee starten in Amsterdam, maar vanwege ’tegenslagen’ bij de voorbereidingen moest Drake toen zijn concerten tot twee keer toe uitstellen. Bij een van de inhaalconcerten kwam de zanger en rapper niet eens opdagen. Het publiek kreeg toen pas na een uur te horen dat hij ziek was.

De kaartverkoop voor de shows begint vrijdag.