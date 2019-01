Wendy van Dijk verrast met... RODE ROZEN

Of het romantische gebaar van Erland Galjaard kwam, laat nog te raden over, met de summiere beschrijving bij de foto: Dank je lief. Op hetzelfde tijdstip dat ze het plaatje plaatst, dinsdagochtend vroeg, is ze zelf namelijk onderweg naar de studio van Radio 10 waar ze bij Gerard Ekdom aanschuift ter gelegenheid van de 25e uitgave van haar Wendy Magazine.

In datzelfde blad memoreerde ze eerdere romantische gebaren van de man met wie ze nu in een huwelijkscrisis verkeert, zoals Privé twee weken geleden wist te melden. Daaruit blijkt dat hij in elk geval wel weet hoe een verrassing te brengen: zo organiseerde hij onder meer een surpriseparty in Londen met haar familie en vrienden.

