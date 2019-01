Neefje zamelt geld in voor docu Michael Jackson

Taj is het project gestart als reactie op de documentaire Leaving Neverland, die deze maand te zien is op het Sundance Film Festival. In die documentaire vertelt Wade Robson dat hij zeven jaar misbruikt is door ’The King of Pop’.

Robson werd vanwege zijn bekentenis in de docu door de familie van Michael uitgemaakt voor leugenaar, omdat hij in een eerdere rechtszaak tegen de artiest in 2005 nog bij hoog en laag beweerde dat hij nooit was aangeraakt door de popster.

Tot dusver heeft Taj al ruim 11.000 euro opgehaald.