Mark van Eeuwen voelt zich op zijn gemak achter de schermen

„Ik merkte dat ik in de loop der jaren steeds meer geïnteresseerd raakte in het proces áchter de films en series”, legt hij uit. „Hoe komt een film tot stand? En vooral: hoe krijg je zoveel geld bij elkaar? Die interesse ontstond vrij organisch.” Een mijlpaal in dit leerproces was de Amerikaanse film Kidnapping Freddy Heineken, waarin hij een bijrol speelde naast Oscarwinnaar Anthony Hopkins. „Ik heb mij daarna verdiept in het Amerikaanse en Europese film financieringsmodel. Ik wilde weten of het mogelijk was voor Nederlandse films om in dat opzicht óók de lat eens wat hoger te leggen.”

Mark kwam drie jaar terug in contact met producent Alain de Levita, die net nadacht over het beginnen van een nieuw filmproductiehuis. „Ik had gelukkig net afscheid genomen van mijn oude zaken partner en Alain en ik hadden meteen een heel goede klik.” Ook regisseur en scenarist Paula van der Oest sloot zich aan bij de twee mannen; in februari 2018 werd het bedrijf Levitate Film opgericht. „We vullen elkaar perfect aan. Paula focust zich met name op de ontwikkeling, Alain is CEO en producent en ik heb de dagelijkse leiding en hou me bezig met de financiering.”

Leider van het verzet

In de praktijk betekent dat dat Van Eeuwen zorgt dat de contracten kloppen, dat er op tijd geld is om rekeningen te betalen en dat het budget binnen de perken blijft. De Slag om de Schelde kostte meer dan 14 miljoen euro. „We konden dit project alleen maar maken dankzij een flinke bijdrage van het v-fonds, dat in eerste instantie ook met het idee voor een film kwam. Daarnaast zijn er veel standaard routes die je als producent kan bewandelen om geld te vinden. Het Filmfonds geloofde er in en kende een telescoop-bijdrage toe en we hebben gebruik gemaakt van financiële stimuleringsregelingen in België en Litouwen waar we veel hebben gedraaid.” Een belangrijke stap was de deal met Netflix, die van tevoren de rechten kocht.

Het bloed kroop echter toch waar het niet gaan kon: Van Eeuwen is ook in de film te zien, in een cruciale bijrol. Hij lacht. „Dat was niet mijn idee. Maar Paula en Alain en regisseur Matthijs van Heijningen kwamen met het plan. Het is een mooie rol, als leider van het verzet in Zeeland. Het was maar drie dagen draaien voor me, al merkte ik wel dat het lastig is om met twee petten op op de set te staan.” De Slag om de Schelde draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.