Vermoeide Karl Lagerfeld laat verstek gaan

Traditioneel komt Lagerfield, die hoofdontwerper is bij Chanel, aan het einde van de show ergens tevoorschijn in de enorme set. In plaats daarvan moesten de aanwezige fashionista's het doen met Karls rechterhand Virginie Viard. Zij nam in naam van Karl het applaus op voor de gepresenteerde voorjaarscollectie.

Volgens een woordvoerder van het label was Karl ’moe’ en liet hij daarom verstek gaan.