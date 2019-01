Vriendinnetje Chris Brown post luchtig berichtje

In haar Insta Stories deelde het model een videootje van de sneeuw in de Franse hoofdstad. De filmpjes werden gevolgd door een foto van een bloemstuk. Op social media doen echter nog andere foto’s van haar de ronde. Zij en Chris Brown werden het weekend gespot terwijl ze constant met elkaar flirtten in club Cirque Bonheur, waarvan de foto’s veelvuldig gedeeld worden door fans onder de hashtags ’Team Breezy’ en ’Team Chrika.’Ammika werd al eerder gelinkt aan Chris Brown in 2015.

Was dat in het weekend het nieuws over Chris Brown in Amerikaanse media, ondertussen is da totaal overschaduwd door krantenkoppen over zijn arrestatie in Parijs. Chris Brown werd maandagochtend opgepakt op beschuldiging van verkrachting van een 24-jarige vrouw. Dat zou hebben plaatsgevonden in de nacht van 15 op 16 januari. De vrouw deed aangifte bij de Franse politie, die de zanger daarop maandagochtend arresteerde. Ook zijn vriend en lijfwacht werden opgepakt; zij zouden de vrouw eveneens misbruikt hebben.

De post van Ammika roept bij volgers woede op. „Dus Chris is gearresteerd en jij loopt hier rond in de sneeuw?” En: „Chris zit al sinds maandag vast en jij gedraagt je hier als een soort celebrity. Je bewijst hiermee dat je hem alleen gebruikt om zijn status.” Anderen zijn voorzichtiger en vragen of zij meer weet van Chris. „Please, kun jij ons meer vertellen over hoe het zit met Chris?” Een enkeling suggereert dat zij door de zanger is gebruikt als cover-up.