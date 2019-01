Nominaties Oscars 2019 bekendgemaakt

A Star Is Born en Vice zijn 8 keer genomineerd, Black Panther maar liefst 7 keer.

Naast Roma en The Favourite zijn ook A Star is Born, Vice, Green Book, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman en Black Panther genomineerd. De laatste is de eerste stripboekfilm ooit die kansmaakt in de belangrijkste categorie.

Lady Gaga en Bradley Cooper, de hoofdrolspelers uit A Star is Born, maken kans op de prijs voor beste actrice en beste acteur. Gaga neemt het in haar categorie op tegen Glenn Close, die voor haar rol in The Wife al een Golden Globe kreeg. Olivia Colman (The Favourite), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) en Yalitza Aparicio (Roma) zijn ook voor deze categorie genomineerd.

Bij de mannen gaat de strijd naast Cooper tussen Christian Bale (Vice), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) en Viggo Mortensen (Green Book). In de categorie beste regie viel Cooper met A Star is Born buiten de nominaties. Spike Lee (BlacKkKlansman), Pawel Pawlikowski (Cold War), Yorgos Lanthimos (The Favourite), Alfonso Cuarón (Roma) en Adam McKay (Vice) behoren wel tot de kanshebbers.

Het Mexicaanse Roma werd ook genomineerd in de categorie beste niet-Engelstalige film. In deze categorie dingt ook Cold War uit Polen mee. Regisseurs Paweł Pawlikowski (Cold War) en Alfonso Cuarón (Roma) zijn de eerste filmmakers ooit die zowel kans maken in de categorie beste regisseur als in beste niet-Engelstalige film.

De Oscars worden op 24 februari voor de 91e keer uitgereikt. Het Dolby Theatre in Los Angeles is opnieuw de plaats waar de felbegeerde beeldjes worden uitgedeeld.

Onderstaand een overzicht van welke films en welke acteurs zijn genomineerd in de belangrijkste categorieën voor een felbegeerde Oscar.

Beste film

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Green Book

The Favourite

Roma

Vice

A Star is Born

Rami Malek als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Ⓒ Twentieth Century Fox

Beste acteur

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Bradley Cooper in A Star Is Born Ⓒ Warner Bros

Beste actrice

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Adam Driver en John David Washington in Spike Lee’s BlacKkKLansman. Ⓒ Focus Features.

Beste mannelijke bijrol

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Christian Bale (links) en Amy Adams (rechts) in Adam McKay’s VICE. Ⓒ Matt Kennedy / Annapurna Pictures 2018

Beste vrouwelijke bijrol

Amy Adams, Vice

Marina De Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite