Laatste tickets Lowlands binnen twee minuten weg

Zaterdagochtend gingen tickets in de verkoop die waren overgebleven van de pre-sale van afgelopen week. Mensen met kaartjes van de geannuleerde edities van 2020 en 2021 kregen eerst de kans om kaarten te kopen. Hoeveel tickets er daarna nog over waren, wilde de organisatie niet zeggen. In totaal waren er 60.000 tickets beschikbaar.

Het festival in Biddinghuizen vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 21 augustus. Stromae, Arctic Monkeys, The Opposites, James Blake en Michael Kiwanuka beklimmen het podium.