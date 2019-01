Kei probeert huwelijk met prinses Mako te redden

Vorig jaar november zei Akishino, de jongste zoon van keizer Akihito, dat de zaak voor eens en altijd moest worden geregeld. Anders kon van een huwelijk geen sprake zijn. Dat huwelijk had eigenlijk eerder die maand al moeten plaatsvinden, maar werd begin vorig jaar uitgesteld tot 2020. Aanvankelijk werd gezegd dat Kei en Mako er nog niet klaar voor waren. Later bleken er financiële problemen te zijn.

Kei gaf een uitvoerige toelichting. Hij kreeg ondersteuning voor zijn studie van de verloofde van zijn moeder. In totaal ging het om zo'n 32.000 euro. De relatie van zijn moeder liep na twee jaar op de klippen, maar aanvankelijk dacht de familie dat het geld niet terug hoefde te worden betaald. Dat had de man ook bevestigd. Een jaar later, in 2013, bleek dat toch anders te liggen.

Wachtkamer

De ex-verloofde eiste zijn geld op, maar na heen- en weer gepraat en rechtshulp hoorden Kei en zijn moeder niks meer. Op grond daarvan geloofden ze dat de zaak was opgelost. In december 2017 doken echter opeens weer verhalen op over de lening en studieschuld. "We snapten er niets van. We begrepen niet wat de man nu wilde”, aldus Kei. Het leidde er we toe dat de formele verloving met prinses Mako werd afgezegd en dat beiden nu in de wachtkamer zitten.

Volgens Kei, die momenteel in Amerika studeert, is het misverstand opgelost. De man om wie het probleem draait, ontkende later dinsdag dat er een oplossing is. "Ik weet van niks.”