William gewaarschuwd door Attenborough

„Meestal ben ik degene die geïnterviewd wordt, dus het is wel leuk dat de rollen een keer zijn omgedraaid”, begon William het interview. Vervolgens vroeg de prins de welbekende stem van de BBC het hemd van het lijf over het begin van zijn carrière in de jaren vijftig van de vorige eeuw, het belang van natuurbehoud en de uitdagingen waar de komende generaties mee te maken krijgen.

„Wat voor advies heb je voor mijn generatie”, vroeg William. En het antwoord was niet mals. „De hele planeet is in gevaar. Geef om de natuur, behandel de wereld met respect. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen het met gemak vernietigen, maar uiteindelijk vernietigen we dan onszelf. Verspil geen natuurlijke rijkdommen, gooi geen eten weg, verspil geen energie, geef om de wereld waar wij allemaal een onderdeel van zijn.”

Grapje

Gelukkig was er ook plek voor wat humor. In de laatste documentaire van Attenborough zit een scène waarin een reusachtig stuk ijs afbreekt van een gletsjer. Een hele uitdaging om te filmen voor een helikopterpiloot, het beroep van William. „Als helikopterpiloot weet jij veel beter dan ik hoe goed hij wel niet in zijn werk moet zijn om zo’n goed shot te kunnen krijgen”, aldus Attenborough. Hierop grapte William: „Alle helikopterpiloten zijn enorm goed in hun werk, David.”

William is zeker niet de enige royal op het WEF, waar de wereldelite zich jaarlijks buigt over de belangrijkste maatschappelijke en economische problemen. Onder anderen koningin Máxima, de Belgische koning Filip en koningin Mathilde, de Noorse kroonprins Haakon en zijn oudere zus prinses Märtha Louise en erfprins Alois van Liechtenstein zijn van de partij.