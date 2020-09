Belgisch koningshuis bedroefd om overlijden zangeres Annie Cordy

„Bedroefd door het overlijden van Annie Cordy. Een stem en een persoonlijkheid die we zullen missen. Haar melodieën zullen blijven inspireren.” Het bericht gaat gepaard met twee foto’s van de zangeres, waarvan eentje met koning Albert.

Cordy nam tijdens haar carrière meer dan 600 liedjes op en speelde daarnaast ook in tientallen musicals en zeventien films. In 2004 kreeg ze van koning Albert de titel barones toegekend. Cordy was in haar laatste levensfase woonachtig in Zuid-Frankrijk. Ze overleed aan een hartaanval.