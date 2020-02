Married at First Sight zwaait af met 1,1 miljoen kijkers

Carlo Boszhard Ⓒ ANP Kippa

Married at First Sight heeft het seizoen goed afgesloten. Voor de laatste aflevering van het RTL 4-programma zaten dinsdagavond ruim 1,1 miljoen mensen voor de buis. Daarmee heeft het een vijfde plek behaald in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.