Bill Gates danst met dochter op Elton John De miljoenenbruiloft van Jennifer Gates in beeld

Jennifer Gates (25) en Nayel Nassar (30) hebben elkaar zaterdagmiddag op hun landgoed in North Salem, een stad in het noordoosten van Westchester County, New York, hun jawoord gegeven. De dochter van miljardair en Microsoft-oprichter Bill Gates trok een schamele twee miljoen dollar uit voor het bruiloftsweekend, dat de afgelopen weken de buurt al flink bezighield.