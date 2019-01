Liesbeth Staats presenteert Nooit meer slapen

Staats is journalist en presentator. Tot december 2018 was ze een van de vaste gezichten van het reportageprogramma Brandpunt+ bij de KRO-NCRV. Voor die omroep maakte en presenteerde ze ook de vierdelige serie De Baby-Industrie, over de misstanden in de wereld van commerciële draagmoeders en anonieme eiceldonoren.

Ook presenteerde ze verschillende programma’s voor andere omroepen en ze was jarenlang het gezicht van NOS Jeugdjournaal. Brandpunt+ moest verdwijnen door alle bezuinigingen die Den Haag de NPO heeft opgelegd.