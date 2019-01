Patty Brard toch niet exclusief naar RTL

„RTL was graag een intensieve samenwerking aangegaan, maar in goed onderling overleg is besloten dat zij ook nog voor anderen programma’s blijft maken”, stelt een woordvoerder.

Brard gaat wel voor RTL de nieuwe serie Hotter Than My Daughter maken. Ook zal zij in RTL Late Night te zien als ’analist’.

Een nadere toelichting op het nieuws geven beide partijen naar eigen zeggen niet.