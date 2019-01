’Meeste lhbt-nominaties bij Oscars ooit’

Vier van de acht titels die de belangrijkste filmprijs kunnen winnen, gaan deels of helemaal over lhbt-personages: biopic Bohemian Rhapsody, muziekfilm A Star Is Born, kostuumdrama The Favourite en de roadmovie Green Book.

In A Star Is Born speelt Lady Gaga een zangeres die in drag-bars zingt om haar droom waar te maken. Green Book vertelt over het leven van de homoseksuele donkere pianist Don Shirley, die in de jaren zestig van de vorige eeuw een tournee maakt door het nog ernstig gesegregeerde zuiden van de VS.

The Favourite vertelt over een driehoeksverhouding tussen drie vrouwen aan het Britse hof, en Bohemian Rhapsody vertelt over het leven van de homoseksuele Queen-zanger Freddie Mercury.

Daarnaast waren er nog andere lhbt-getinte nominaties, zoals voor het scenario van het zwarte drama If Beale Street Could Talk, gebaseerd op het boek van de legendarische homoseksuele schrijver James Baldwin. Ook zijn schrijver Jeff Whitty (Can You Ever Forgive Me?), regisseurs Rob Epstein en Jeffrey Friedman (korte film End Game) en componisten Marc Shaiman en Scott Wittman (lied uit Mary Poppins) allemaal openlijk homoseksueel.