Davina Michelle brengt op gala ode aan Gaga

Lady Gaga, Davina Michelle. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zangeres en YouTube-ster Davina Michelle is op woensdag 23 januari te zien in de opening van de televisie-uitzending van het Musical Awards Gala. Zij zal een nummer van Lady Gaga uit de film A Star Is Born vertolken. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend.