Bohemian Rhapsody in nóg meer zalen door Oscars

Dankzij de vijf grote Oscarnominaties die de film dinsdag ontving is de biopic over Freddie Mercury vanaf donderdag weer in 179 Nederlandse bioscopen te zien. Bohemian Rhapsody zal ook weer in IMAX en Dolby Cinema te zien zijn.

Dit enorme aantal zalen is des te opvallender omdat de film al drie maanden in de bioscopen te zien is. Het muzikale epos staat na al die tijd nog steeds op de eerste plaats van de best bezochte bioscoopfilms van dit moment. In totaal zagen al bijna 1,8 miljoen Nederlanders de film.

