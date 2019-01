Wendy van Dijk weer herenigd met Johnny de Mol

Dat onthulde Wendy in 6 Inside, waar ze ook vertelde dat ze bij haar nieuwe werkgever hoopt op een samenwerking met Linda de Mol. „Ik las ook ergens dat zij had gezegd dat ze misschien een dramaserie met mij zou willen starten. Dat zie ik wel zitten, ja!”, aldus de presentatrice die dinsdag haar 48e verjaardag viert.

Of ze die verjaardag heeft doorgebracht met haar man Erland Galjaard is niet bekend. De twee hebben – zoals Privé twee weken geleden wist te melden – huwelijksproblemen, maar Wendy zei het geruststellend te vinden dat ze slechts één keer hierover een uitspraak heeft hoeven doen. „Ik vind dat wij dat heel goed doen, omdat we toch iets naar buiten moesten brengen, want anders krijg je overal verhalen.”