Gerard Joling heeft ’wilde plannen’ op Jumping Amsterdam

Gerard gaat tijdens het paardensportevenement in de RAI een muzikale show verzorgen met Britt Dekker. De zanger doet dat door plaats te gaan nemen in het zadel van Limited Edition, het Friese paard van amazone Judith Pietersen. Geer is geen onbekende op het concours. Zo trad hij in 2010 samen op met Edward Gal.

Over het optreden laat Britt nog weinig los. „Nou, Gerard heeft wilde plannen en kent niet zoveel angst. Hij is echt stoer, dus ik hou mijn hart vast. Wat we precies gaan doen blijft nog een verrassing”, aldus ’paardenmeisje’ Britt tegen Horses.