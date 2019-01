Operazangeres Tania Kross speelt voor laatste maal Carmen

De tournee gaat 14 februari van start, maakte Theaterbureau De Mannen dinsdag bekend. Arrangeur Thijs Borsten combineerde de muziek van Bizet met flamenco, de dans uit Zuid-Spanje, het gebied waar het verhaal zich afspeelt.

Kross speelde de hoofdrol in haar lievelingsopera bij de Staatsoper Stuttgart en op het Britse operafestival dat jaarlijks op het landgoed Glyndebourne plaatsvindt. Ook was de voorstelling eerder te zien in Nederland, waar de tournee lovende recensies kreeg.

De zangeres wordt in de nieuwe versie bijgestaan door de Nederlandse sopraan Francis van Broekhuizen in de rol van Micaëla en tenor Charles Hens als Don José.