’Waarom ben ik meegegaan, terwijl ik niet wilde?’ Actrice Maryam Hassouni rekent af met ’giftige’ film- en tv-wereld vol ’corruptie’ en ’machtsmisbruik’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Maryam Houssini: „Het erge is dat je als slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag, jíj wordt gezien als een last, als je het aankaart.” Ⓒ Mark Uyl

Actrice Maryam Hassouni (37), brak op haar vijftiende door met de televisieserie Dunya & Desie en won kort daarna als eerste Nederlandse actrice een Emmy. Het lijkt haar allemaal voor de wind te gaan met rollen in bekende films en series als: Offers, Flikken Rotterdam en Oogappels, maar ze kijkt 21 jaar later met weinig vreugde terug op haar carrière. De film- en televisiewereld is volgens haar namelijk een ’zieke industrie’. In haar boek Wat de fak rekent ze af met ’een systeem’ dat volgens haar bol staat van ’destructie en ellende’.