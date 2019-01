R. Kelly liet dames een geheimhouding tekenen

Kelly zou het document, dat The Blast in handen heeft, zelfs hebben laten ondertekenen door een moeder van een van de jonge vrouwen, nadat ze haar dochter een bezoekje had gebracht.

Als de vrouwen het document ondertekenden, erkenden zij ’lid’ te zijn van het R. Kelly Team. Hiermee stemden ze in om vertrouwelijke informatie alleen met andere leden van het team te delen. Maar verderop in het contract staat dat degene die heeft getekend geen informatie mag uitwisselen met andere leden, wat niet strookt met eerder gegeven informatie.

Bij ondertekening van het contract zou de vrouw in kwestie ook akkoord gaan met het feit dat haar familie, vrienden of andere dierbaren die wisten van deze overeenkomst ’nooit of te nimmer hierover zouden mogen praten’. Mocht dat wel het geval zijn, dan werd ondergetekende verantwoordelijk gehouden.