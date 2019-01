Johnny Depp: Amber Heard heeft gelogen

Amber Heard en Johnny Depp in betere tijden. Ⓒ Hollandse Hoogte

De strijd tussen Johnny Depp en zijn ex Amber Heard is nog altijd gaande. Zo beweert de acteur nu dat hij Amber ’nooit of te nimmer fysiek iets heeft aangedaan’, iets wat de actrice al die tijd heeft gezegd. Er zouden videobeelden zijn vrijgegeven waaruit dit zou blijken, meldt TMZ.