Michael Jackson krijgt steun van familie

Jacksons moeder Katherine, zijn kinderen en zijn broers en zussen doen alles om zijn erfgoed te beschermen en zijn zelfs een GoFundMe actie gestart om geld in te zamelen voor een eigen documentaire, waarin volgens hen ’de echte waarheid wordt verteld’.

„Ze hebben inmiddels meerdere advocaten in de hand genomen en bespreken nu met hun PR team wat de beste tactiek is om mee naar buiten te treden”, zegt een bron.

In de documentaire Leaving Neverland komt onder andere Wade Robson aan het woord, die zegt ’wel degelijk betast te zijn’ door The King of Pop, waar hij in 2005 nog stellig beweerde dat dat absoluut niet het geval was. Jackson werd destijds vrijgesproken van alle aanklachten die tegen hem liepen.

