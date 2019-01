Chris Brown klaagt ’slachtoffer’ aan

Brown klaagt haar aan voor laster. De Franse advocaat van de zanger licht een en ander toe: „Chris Brown is een vrij man. Er loopt geen enkele zaak meer tegen hem. Hij weerspreekt de dingen waarvan hij beschuldigd is. Morgen dienen we een klacht in bij de aanklager in Parijs, over het feit dat hij in een kwaad daglicht is gezet.”

Bekijk ook: Chris Brown weer op vrije voeten

Het 24-jarige model dat Chris aanklaagde, zei verkracht te zijn in zijn hotelkamer, nadat de twee elkaar eerder die avond in een club ontmoetten. Volgens Brown is dit complete onzin en is hij geen enkel moment alleen geweest met een vrouw. Volgens hem werd er muziek op zijn iPhone gespeeld en waren er op dat moment zeker 20 andere mensen in de kamer aanwezig.