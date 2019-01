Glenn Close (71) heeft meer zin dan ooit

Glenn Close voelt zich op 71-jarige leeftijd vrijer dan ooit. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dat leeftijd slechts een getal is, laat Glenn Close zien met haar laatste uitspraken. De actrice, die genomineerd is voor een Oscar voor haar rol in de film The Wife, liet aan The Guardian weten ’dat ze meer zin in seks heeft dan ooit’.