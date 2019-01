Zieke Freek Vonk knapt langzaam weer op

Freek moest afgelopen weekeinde de opnames van Freeks Wilde Wereld in de jungle van de Filipijnen annuleren omdat hij al dagen ziek op bed lag. De populaire tv-maker klaagde onder meer over hoge koorts, buikkrampen, misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn en diarree. Wat precies de oorzaak was, is nog niet duidelijk.

Bekijk ook: Zieke Freek Vonk vreest voor knokkelkoorts

„De Filipijnse arts wist mij na een bloedonderzoek helaas geen duidelijkheid te geven... Wel heeft hij mij per infuus direct twee liter vocht toegediend, omdat ik uitgedroogd was. Sowieso thuis nog maar een goede dengue test laten doen - en parasieten check. Ik denk/hoop in elk geval dat ik het ergste heb gehad!”, aldus Freek.

Voor Freek was het de eerste keer dat hij door ziekte niet kon filmen, maar inmiddels zijn de opnames hervat. „Het was even ‘buffelen’ en ik ben zeker nog niet helemaal beter, maar ik voel me inmiddels gelukkig wel sterk genoeg om voorzichtig weer op pad te gaan.”