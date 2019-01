Nationale Voorleesdagen van start met Lieke van Lexmond en prinses Laurentien

De Nationale Voorleesdagen beginnen woensdag met het voorleesontbijt en worden gehouden tot en met volgende week zaterdag. Ook de Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob lezen voor. Van Engelshoven in het Kinderboekenmuseum in Den Haag, Slob aan de kleuters van Ds. W.E. den Hertogschool in Den Haag.

De voorleesdagen bestaan sinds 2004 en zijn een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Doel ervan is het stimuleren van voorlezen aan kinderen tot 6 jaar. Dit jaar wordt de zestiende editie gehouden.

Het boek Een huis voor Harry is uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar 2019. Het gaat over de dikke kater Harry, die op zoek moet naar een nieuw huis.

Ook Marieke Elsinga leest voor op de School Corantijn in Amsterdam tijdens de nationale voorleesdagen Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht