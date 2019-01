Olivia Lonsdale wil de grens over

„Hollywood lijkt me fantastisch om te werken, maar Engeland, Italië of Frankrijk lijken me dat ook”, aldus Olivia in de Volkskrant.. „Het aanbod is daar veel breder dan hier. Populaire Nederlandse producties zijn bijna altijd commerciële films, zoals romantische komedies. In bijvoorbeeld Frankrijk is dat totaal anders. Daar trekt La vie d’Adèle, over een gewoon meisje op de middelbare school, volle zalen.”

Olivia heeft naar eigen zeggen al een paar internationale audities gedaan. „Maar ik heb geen pad uitgestippeld waarbij ik binnen twee jaar in twee internationale films moet hebben gespeeld.”