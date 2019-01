Lady Gaga in tranen na Oscarnominatie

De 32-jarige zangeres sliep nog toen de nominaties werden aangekondigd. „Ik werd om 8.30 uur wakker. Ik wist nog van niets”, aldus Lady Gaga in The New York Times. Ze belde haar manager, die haar vervolgens op de hoogte bracht. „Ik barstte meteen in huilen uit.”

Lady Gaga is genomineerd voor de prijs van beste actrice voor haar rol in A Star is Born. De film draait om een jonge actrice die steeds beroemder wordt, terwijl het met de carrière van haar mentor en geliefde (gespeeld door Bradley Cooper) bergafwaarts gaat.