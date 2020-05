Dit vindt Tyra Banks van ophef om oude fragmenten ANTM

Tyra kwam eerder deze week onder vuur te liggen nadat oude fragmenten opdoken op social media. Een van de fragmenten was een aflevering uit seizoen zes (2006) waarin de presentatrice zegt dat een kandidaat geen toekomst heeft als model vanwege het spleetje tussen haar voortanden. Ook vielen twitteraars over een moment uit de derde reeks waarin een deelneemster door de jury wordt bekritiseerd omdat ze te veel haar best zou doen om haar Afrikaanse afkomst „te bewijzen.”

Een andere uitzending die kritiek kreeg, was er een uit het dertiende seizoen. Toen werden de modellen donkerder geschminkt voor een ’biraciale’ fotoshoot. Ook in de vierde reeks was het programma volgens kijkers ongevoelig toen een kandidate in een doodskist moest poseren terwijl ze een dag ervoor een vriend had verloren.

Tyra begrijpt de kritiek. „Ik heb de posts gezien over oude ongevoelige momenten van ANTM en ik ben het met jullie eens”, reageert het voormalig model. „Terugkijkend waren dat een paar hele verkeerde keuzes. Ik waardeer jullie eerlijke feedback en stuur jullie veel liefde en virtuele knuffels.”

America’s Next Top Model is sinds 2003 op televisie en werd, op seizoen 23 na, gepresenteerd door Tyra. De 24e en meest recente reeks was in 2018 te zien.