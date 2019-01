Net5 zendt The Oscars exclusief uit in Nederland

Dinsdag werden de nominaties bekend gemaakt voor meest prestigieuze filmawards ter wereld. Onder meer Bohemian Rhapsody, The Favourite en A Star is Born maken kans in de categorie ‘Beste Film’. Voor laatstgenoemde film zijn Bradley Cooper en Lady Gaga in de race voor de categorie ‘Beste mannelijke hoofdrol’ en ‘Beste vrouwelijke hoofdrol’. Er zijn deze editie geen Nederlandse nominaties. De film Bankier van het verzet viel in de voorselectie af.

The Oscars-uitreiking: zondag 24 op maandag 25 februari live om 02.00 uur.

The Oscars-samenvatting: maandag 25 februari om 18.30 uur en 23.15 uur.