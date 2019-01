Offset: ’Dat is een soort slavernij’

De 27-jarige zegt in een interview met Esquire dat hij het niet kon laten om de schrijnende realiteit van duizenden Amerikanen aan de orde te brengen. „We gaan door een periode die echt f*cked up is. Voor beide kanten: zwart en wit. Iedereen heeft er last van.”

Offset vindt dat de shutdown niet kan gebeuren in Amerika, gezien de voorbeeldrol die het land in zijn ogen heeft voor andere landen. „Ik zie mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen, maar ze moeten wel werken. Dat is gewoon een soort slavernij.”

Hij noemt Amerika dan ook een hel op dit moment. „En dat allemaal voor een f*cking muur.” Voor Donald Trump heeft hij dan ook geen goed woord over. „Hij is rijk, terwijl hij zijn volk laat lijden.”