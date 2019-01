Vriendin Bernhard is ‘Bekende Gooise’

De vriendin met wie PRINS BERNHARD vorig weekend, tot verbazing van alle omstanders, en wilde nacht beleefde in LIL KLEINE’s feestcafé ’t Lammetje bij het Leidseplein, blijkt een bekende verschijning in Het Gooi te zijn. HELLA HUIZINGA bestiert daar een bedrijf dat exclusieve feesten organiseert. Op haar site staan talloze voorbeelden van bruiloften en babyshowers van de sterren, die zij organiseerde. Hella was onder andere de weddingplanner van AMANDA BALK’s huwelijk op Mykonos, een huwelijk wat niet onder al te gelukkig gesternte werd gesloten en inmiddels alweer is beëindigd, nu de bruidegom al maanden vastzit.

Gevraagd naar haar banden met de prins, die sinds 2000 getrouwd is met PRINSES ANNETTE, weigert Hella PRIVÉ daarover uitspraken te doen. Prins Bernhard deed het hele verhaal vorige week af als ‘onzin’. Maar aangezien hun hele samenzijn op video werd vastgelegd, is niet helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelde.

Weekblad PRIVÉ onthult vandaag meer details en nodigt de prins uit de video te komen bekijken en zijn geheugen over die late nacht op te frissen.