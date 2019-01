’Miley Cyrus wil gezin starten’

„Miley is niet zwanger, maar wil wel heel graag een gezin met Liam beginnen”, vertelt een bron aan Us Weekly naar aanleiding van de eerdere geruchten dat ze zangeres in verwachting zou zijn. „Miley en Liam voelden zich al getrouwd voordat ze dat daadwerkelijk waren. Ze is nu zo blij met haar leven. Ze is bijna klaar met haar aankomende album en zij en Liam kunnen niet gelukkiger zijn.”

De bron vertelt ook waarom de twee zo snel zijn getrouwd. „Toen ze merkten hoe goed ze samen met de situatie omgingen nadat zij hun huis zijn kwijtgeraakt door de bosbranden in Malibu, besloten ze eerder te trouwen. Ze wilden eigenlijk niets overhaasten, maar nadat ze samen dit trauma hebben moeten verwerken, was hun band sterker dan ooit.”