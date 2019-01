Nieuwe beschuldigingen aan adres Bryan Singer

Het magazine interviewde meer dan vijftig mensen voor een groot verhaal over Singer, die vorig jaar voor het eerst in verband werd gebracht met seksueel wangedrag. Meerdere mannen zeggen dat Singer hen probeerde te verleiden en ook in enkele gevallen seks met hen had. Sommigen waren toen nog minderjarig, terwijl de inmiddels 53-jarige Singer de 30 al was gepasseerd.

De advocaat van Singer wilde tegenover The Atlantic niet meteen reageren op de beschuldigingen. Wel verklaarde hij dat de regisseur, onder meer verantwoordelijk voor een aantal X-Men-films, de beschuldigingen altijd met klem ontkend heeft en dat hij nooit is opgepakt.

De reputatie van Singer kreeg vorig jaar al een opdonder toen hij werd ontslagen als regisseur van Bohemian Rhapsody na aanhoudende spanningen op de set en onverklaarde afwezigheid. Naar verluidt had hij ruzie met hoofdrolspeler Rami Malek. Singer werd vervanger door Dexter Flether maar staat nog wel op de aftiteling van de kaskraker.