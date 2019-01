’Jennifer Lopez gaat zich zeker verloven’

„Dat is absoluut zeker. Alex is geobsedeerd door Jennifer en besteedt zoveel tijd als hij kan met haar.”, vertelt de anonieme bron. „Ik denk dat het onvermijdelijk is dat ze gaan trouwen, maar ik ga niet voorspellen wanneer”, stelde regisseur Peter Segal van Jennifers nieuwste film Second Act al eerder in het blad.

De actrice en zangeres bevestigt in het programma Lorraine woensdag dat zij beiden al hun tijd die ze vrij hebben, aan elkaar besteden. „Ook al zijn we nog zo druk. Ik zit nu echt in een gelukkige, gezonde en liefdevolle relatie.”

De twee daten al sinds eind 2016 met elkaar en brachten dit in het voorjaar van 2017 naar buiten. Al tijden wordt er gespeculeerd over een eventuele verloving, maar Jennifer neemt de tijd die ze nodig heeft.

