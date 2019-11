Justin Bieber scoort reclamedeal met deodorantmerk

Justin staat niet alleen model voor het merk, maar heeft ook actief meegedacht over de positionering van het label. Zo gaat het bij deze deodorant, naast lekker ruiken, ook om 'fysieke en mentale gezondheid' én heeft 'The Biebs' ook zijn input gegeven over de verpakking van het middel, dat een geel omhulsel heeft. Daarnaast staan er termen als 'wees vriendelijk, heb minder stress en knuffel meer' op de verpakking.

De deodorant is gender-neutraal en is dus voor iedereen bruikbaar.