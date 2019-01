Redbad genomineerd voor Amerikaanse prijs

Wales neemt het in deze categorie op tegen internationale hits als de Deense thriller Den Skyldige, het Poolse drama Cold War en de Mexicaanse Netflix-hit Roma. De uitreiking van de 66th Annual Golden Reel Awards vindt plaats op 17 februari, een week voor de uitreiking van de Oscars. Het is heel bijzonder dat een Nederlandse titel een nominatie voor deze prijs heeft ontvangen.

De film van regisseur Roel Reiné vertelt over de Friese held Radboud (Gijs Naber) die in de vroege middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen. Redbad draaide vorig jaar in de Nederlandse bioscopen.