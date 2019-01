Rob Scholte eist schadevergoeding van Den Helder

Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Kunstenaar Rob Scholte gaat een schadeclaim indienen bij de gemeente Den Helder, die in de ’miljoenen gaat lopen’. Dat zegt advocaat Benno Friedberg nadat de rechtbank had geoordeeld dat de gemeente de onderhandelingen met Scholte over de aankoop van een gebouw eind 2017 niet had mogen afbreken. Scholte had een eigen museum in het pand, dat vorig jaar werd ontruimd. De kunstenaar had een proces aangespannen tegen de gemeente.