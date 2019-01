’Geef SONGFESTIVAL terug aan HET VOLK!’

Dick Bakker: ,,Ik kan er met mijn verstand niet bij.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Ongetwijfeld leuk voor DUNCAN LAURENCE (24) dat hij Nederland in mei mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv, maar de manier waarop hij is komen bovendrijven, blijft voor ergernis zorgen. Onder andere bij DICK BAKKER (71), de componist van ons laatste wínnende liedje, DINGE-DONG uit 1975. Dick vindt dat het allemaal anders moet…