Nieuw ’Hollywood-droomkoppel’ blijft bij een droom

Ⓒ REUTERS/Hollandse Hoogte

Werkelijk iedere showbizzrubriek, overal ter wereld, had er minuten zendtijd en kolommen vol voor over. Eindelijk, er was weer een nieuw Hollywoodpaar en wát voor één! BRAD PITT werd iets te intiem gespot met CHARLIZE THERON in het roemruchte Hotel Chateau Marmont in Los Angeles, een ’bron’ vertelde dat het dikke mik was tussen de twee en een sprookje werd geschreven. Een sprookje inderdaad, daar zal het volgens de laatste update bij blijven.