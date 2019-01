Harvey Weinstein schakelt advocaat Rose McGowan in

Baez stond de actrice bij in een zaak waarin haar drugsbezit ten laste werd gelegd. Er werd cocaïne aangetroffen in een portemonnee die McGowan kwijt was geraakt in een vliegtuig. Ze uitte niet lang na haar arrestatie haar vermoeden dat de drugs waren geplant en Weinstein daar achter zat, om haar zo het zwijgen op te leggen.

McGowan noemde de aanstelling van haar voormalig advocaat woensdag tegenover The Daily Beast ’een enorme belangenverstrengeling’. Ze geeft daarbij aan dat ze al langer het vermoeden heeft dat er achter de schermen schimmige afspraken zijn gemaakt. „Mijn instinct zei me dat mijn advocaten waren omgekocht. Ik dacht dat Harvey ze zou benaderen en ik niet eerlijk vertegenwoordigd zou worden.”

In een reactie laat Baez weten dat de twee zaken los van elkaar staan en er daardoor geen belangenverstrengeling plaatsvindt.