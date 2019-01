Cardi B krijgt show in Las Vegas

Cardi pakt het daarbij anders aan dan bijvoorbeeld Celine Dion en Britney Spears, die van de gokstad echt hun thuis maakten en honderden concerten gaven. De rapper keert gedurende het jaar een aantal keer terug naar club KAOS, die dag en nacht open zal zijn.

Een zogenoemde residency is populair onder muzikanten, niet in de laatste plaats omdat zo’n concertreeks op een vaste locatie erg veel geld oplevert. Elvis Presley trad begin jaren ’70 ruim 600 keer op in Las Vegas, Céline Dion brak dat record door tussen 2003 en 2007 ruim 700 maal haar show A New Day op te voeren. Inmiddels is ze bezig aan een nieuwe reeks, Céline, waarvoor ze al ruim 400 optredens heeft gegeven. Beide shows brachten tot nu toe ruim een half miljoen per avond op.