Mexicaanse Roma-acteur mogelijk niet bij Oscars om visum

Mexicaan Jorge Antonio Guerrero vroeg al drie keer eerder een visum aan om de VS in te mogen reizen, maar dat werd in alle gevallen geweigerd. De acteur, die in de film de vriend van hoofdpersonage Cleo speelt, moest volgens IndieWire eerder ook al de persdagen van de film in Amerika missen omdat hij niet de juiste papieren heeft om het land in te komen.

Producenten van Roma schreven verschillende aanbevelingsbrieven voor de acteur, maar dat hielp hem niet toen hij eerder deze maand de uitreiking van de Golden Globes wilde bijwonen. Tegenover een Mexicaanse krant heeft Jorge Antonio laten weten voor de Oscars een nieuwe poging te wagen. „Als iemand bij de ambassade de uitnodigingen eens zou lezen, zouden ze begrijpen dat dit een culturele uitwisseling is tussen twee landen.”